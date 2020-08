Bimbo si infortuna giocando, anziano colto da malore: doppio intervento del 118

Doppio intervento dei sanitari del Suem 118 sull'Altopiano di Asiago nel tardo pomeriggio di mercoledì, quasi in contemporanea.

Intorno alle 18.30 la centrale operativa è stata allertata per due persone in difficoltà. Il primo ha interessato un ragazzino di 8 anni che si è infortunato mente giovaca con gli amici nel campo sportivo di Enego. Il ragazzo è stato stabilizzato e trasferito in ambulanza all'ospedale di Asiago per le cure del caso.

Il secondo invece ha interessato un anziano 80enne trovato a terra nella sua abitazione, a seguito di malore. Dopo la richiesta di intervento lanciata dai famigliari, sul posto è intervenuto l'elisoccorso che ha trasferito l'uomo al San Bassiano dove è stato ricoverato in Rianimazione. Sul posto anche i carabinieri.