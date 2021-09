Donna di 73 anni scompare, ritrovata dai soccorsi

Una donna di 73 anni, Maia Moroni, è scomparsa sabato mattina a Caltrano poco dopo le 11 di mattina. Le sue ricerche, coordinate dai vigili del fuoco, sono scattate da alcune ore.

La donna, che secondo un appello lanciato sui social è bionda, ha un vestito a fiori, maglioncino bianco e camicia blu, è stata vista l’ultima volto al parcheggio del Prix. L'allarme è scattato nel pomeriggio dopo che i famigliari hanno avvisato le autorità.

AGGIORNAMENTO

L’anziana di cui si erano perse le tracce nella mattinata di sabato a Caltrano è stata trovata intorno alle 18 in via Ponte dei Granatieri a Chiuppano. La donna era in stato confusionale ma in buone condizioni fisiche. I soccorritori l'hanno portata in ospedale per accertamenti.