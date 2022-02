Troppi debiti, il Dg dell'Ulss 7 ottiene l'ammissione alla legge “salvasuicidi”

Quasi 11 milioni di euro di debiti a causa di fidejussioni per una società poi fallita per investimenti sbagliati. É questo il passivo che deve affrontare in ambito legale il direttore generale dell'Ulss 7 (da marzo 2021 dopo aver guidato quella di San Donà-Veneto Orientale dal 2013), Carlo Bramezza. Residente a Villorba (Treviso), il manager 55enne nelle scorse ore è stato ammesso alla legge “salvasuicidi” per cercare di ripianare i conti senza andare totalmente in "default" e garantirgli così un "minimo vitale".

Come riporta "la Tribuna", a decretare il provvedimento è stata la sezione fallimentare del Tribunale di Treviso che, in merito all'esdebitamento di Bramezza, ha ritenuto soddisfatti i criteri per evitargli il fallimento personale. Ecco allora che il Palazzo di giustizia ha nominato come liquidatrice la dott.ssa Donatella Berto che dovrà ora provvedere a liquidare il patrimonio del Dg dell'Ulss 7 per pagare i suoi debiti, attingendo anche al quinto dello stipendio che gli è già stato pignorato (circa 8 mila euro l'anno) come da decisione del giudice Clarice Di Tullio.

I fatti

A causare il "buco" economico il fatto che in passato Bramezza, a livello privato, aveva garantito una fidejussione da oltre 5 milioni di euro a favore della Banca Intermobiliare di Investimenti e gestioni Spa per coprire i debiti di una società di cui era socio non operativo e che è poi fallita. Successivamente, però, il manager aveva sottoscritto un’ulteriore garanzia da 1,1 milioni a cui aveva fatto seguito un'altra fidejussione a favore della Cassa di Risparmio del Veneto, oltre all'ipoteca sulla casa.

fonte: Trevisotoday