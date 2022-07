Danni da maltempo: alberi caduti e un tetto scoperchiato

Perlopiù rami caduti, ma anche per un tetto scoperchiato. È questo il bilancio dei più dei 25 interventi dei vigili del fuoco di Vicenza, in seguito ai danni provocati dal maltempo di ieri pomeriggio.

La situazione più grave ha interessato la sede di Ceccato Mobili, in Riviera Berica. Da quanto è trapelato, il tetto dell’edificio sarebbe stato scoperchiato durante la notte, a causa delle forti raffiche di vento, alzandosi di una decina di metri.

Gli altri interventi hanno interessato invece Vicenza e il suo hinterland. Si tratta di operazioni di taglio e sgombero di rami caduti a Vicenza, in via Cengio, in strada della Commenda, in via Duranda, in via Riviera Berica, in strada Montegrande e via San Rocco, a Olmo lungo la SR11, a Arcugnano e Longare, sempre in via San Rocco e a Camisano Vicentino, in via Zuccola. Infine, si segnala un intervento a Torrebelvicino, sulla SP 46 in contrada Margherita.