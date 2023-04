Coppia di vicentini in vacanza in Sicilia travolti da un’auto

Sono in corso di accertamento le cause dell'incidente avvenuto verso le 13 di oggi, martedì 18 aprile a Carlentini in provincia di Siracusa e che ha coinvolto una coppia di vicentini in vacanza. Secondo una prima ricostruzione, una 57enne del posto, alla guida di una Opel, ha investito tre pedoni sul marciapiede, due dei quali, marito e moglie, residenti nel vicentino.

Sul posto sono arrivati ??i sanitari del Suem che hanno soccorso e portato in ospedale i feriti, ei carabinieri per i rilievi del sinistro. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Catania con l'elisoccorso, mentre la donna è finita al locale pronto soccorso.