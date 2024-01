Coppia ruba cibo e alcolici al supermercato, denunciati dai carabinieri

Nei giorni scorsi, a Schio, nel corso di una attività investigativa, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di per furto aggravato in concorso un 25enne di Padova e una 20enne di Monte di Malo poiché, nel pomeriggio del 30 dicembre scorso, con destrezza hanno rubato alcuni prodotti alimentari e alcolici all’interno di un esercizio commerciale di Schio, per poi dileguarsi. Le indagini condotte dai militari hanno consentito ai militari di raccogliere incontrovertibili elementi di reità a carico della coppia che veniva deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza.