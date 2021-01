I carabinieri gli chiedono i documenti dentro al supermercato, lui si ribella e li spintona: 49enne in manette

I carabinieri della compagnia di Valdagno, nel pomeriggio di domenica, hanno tratto in arresto un cittadino ghanese per resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, classe ’72, all’interno di un noto supermercato di Montecchio Maggiore, all’atto del controllo dei militari della tenenza carabinieri di Montecchio Maggiore, presenti sul posto per controlli del territorio, è andato in escandescenze spintonando improvvisamente i militari. Il 49enne veniva quindi immediatamente bloccato e tratto in arresto dagli militari operanti. Lo stesso sarà quindi giudicato con rito direttissimo come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria di Vicenza.