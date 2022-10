Controlli straordinari della polizia, otto provvedimenti

Otto provvedimenti. Sono il risultato dell’operazione di controllo disposto dal questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori, andato in scena nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri, martedì 11 ottobre, allo scopo di prevenire e contrastare in maniera adeguata i reati che destano maggiore allarme sociale e di incrementare, nel contempo, la presenza e la visibilità delle forze di polizia sul territorio.

Le attività operative, effettuate con l’impiego di circa 30 donne ed uomini appartenenti alla questura di Vicenza, al comando provinciale della guardia di finanza, alla polizia locale di Vicenza ed al reparto prevenzione del crimine della polizia di stato, si sono concentrate prevalentemente nella zona di campo Marzo e nei dintorni della stazione ferroviaria, nel quadrilatero di viale Milano, viale Firenze, via Rattazzi, nell’area del park Verdi, in piazzale Bologna e via Battaglione Monte Berico, via Gorizia e via San Lazzaro.

Una specifica azione di minuzioso controllo ha interessato alcuni edifici abbandonati dove era stata segnalata dalla cittadinanza la presenza di soggetti senza fissa dimora. Tale attività ha riguardato in particolare l’immobile che si trova tra via Genova e via Torino. Nel contesto sono state rilevate evidenti tracce di presenze non autorizzate da parte di soggetti soliti utilizzare luoghi come questo quale punto di riferimento per bivacchi o per compiere attività illecite. Come spiega la polizia, la proprietà verrà formalmente richiamata dal questore, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, riguardo l’obbligo di predisporre idonei sistemi di difesa passiva e tutte quelle accortezze necessarie ad evitare l’ingresso di intrusi, nonché riguardo alle possibili responsabilità di carattere civile e penale nelle quali può incorrere

L’attenzione delle pattuglie si è rivolta anche al quartiere Laghetto dove è stata segnalata una potenziale recrudescenza di dinamiche legate alla microcriminalità diffusa. Complessivamente, anche nel corso dei cinque posti di controllo effettuati lungo le arterie che conducono in città, sono stati controllati tre esercizi pubblici, 28 autoveicoli e 84 persone, di cui 24 straniere e 17 con precedenti penali e/o di Polizia. Il questore, al termine delle operazioni, ha adottato i seguenti provvedimenti:

quattro fogli di via obbligatori a carico di altrettanti cittadini italiani gravati da precedenti;

due ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di altrettanti cittadini stranieri con a proprio carico precedenti;

due avvisi orali nei confronti di pluripregiudicati sorpresi in atteggiamenti e luoghi sospetti, in relazione ai quali si ha fondato motivo di ritenere che vivano con i proventi dei reati commessi.

«Vi sono aree urbane che più di altre appaiono potenzialmente inclini a divenire luoghi di degrado e di ritrovo abituale di individui dediti alla commissione di reati, ove maggiore è il rischio che possano radicarsi sul nostro territorio soggetti pregiudicati, talvolta privi del necessario titolo per soggiornare nel nostro Paese – ha evidenziato il questore Paolo Sartori al termine dell’operazione –. In tale contesto, il controllo sistematico degli edifici abbandonati è di fondamentale importanza per monitorare eventuali presenze di soggetti dediti alla commissione di attività criminali. Lo stato di degrado ed abbandono in cui versano questi edifici verrà ulteriormente evidenziato a chi ne ha la responsabilità, affinché si adottino tutte quelle misure di vigilanza e di difesa passiva necessarie ad evitare che tali situazioni possano generare problemi di ordine e sicurezza pubblica nonché di tipo sanitario, con conseguenti responsabilità di carattere penale e civile in capo a chi ha il dovere giuridico di impedirli».

«Il controllo sistematico delle aree ove solitamente trovano rifugio soggetti dediti a compiere reati di determinate zone della città è di fondamentale importanza per prevenire e contenere quei fenomeni devianti e quelle manifestazioni delinquenziali che incidono in maniera evidente sulla sicurezza dei cittadini ha proseguito -, così come è altrettanto importante tenere monitorate, ovvero presenti illegalmente sul nostro territorio nazionale. Le operazioni di Polizia effettuate nella serata e nella nottata dei giorni scorsi fanno parte di una costante e capillare attività di intervento in fase preventiva, che oltre a rendere concreta la percezione di sicurezza da parte dei cittadini si rende indispensabile per garantire una tranquilla e pacifica forma di convivenza civile».