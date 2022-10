Dalla lotta allo spaccio al folle inseguimento, il fine settimana dei carabinieri

Quasi 24 ore impegnati nel controllo serrato del territorio e in servizi dedicati nelle zone più “calde” della città. Dalla mattina dell’1 fino alle prime ore dello scorso 2 ottobre, i carabinieri di Vicenza sono stati impiegati in un servizio straordinario di controllo del territorio mediante l’incremento delle pattuglie già normalmente in circuito in città, l’impiego di personale in abiti civili e l’ausilio di un elicottero del nucleo elicotteri di Belluno che ha fornito supporto aereo. In totale, erano all’opera 70 carabinieri.

Il complesso dispositivo messo in campo ha permesso di battere contemporaneamente le zone più degradate del centro urbano e le così dette “piazze di spaccio”. Sono stati effettuati posti di controllo alla circolazione stradale predisposti in entrambi i sensi di marcia, lungo le principali arterie cittadine. Durante le ore serali e notturne sono inoltre stati effettuati controlli mediante l’utilizzo dell’etilometro e del personale in borghese.

Poco tempo dopo l’inizio del servizio, più precisamente alle 10.30 di sabato, è stato fermato e controllato, in località campo Marzo, Samuel Friday Elelegwu, 37enne nigeriano, in Italia senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, gravato da precedenti. L’uomo, colto in flagranza di reato di spaccio, è stato trovato in possesso di 1,23 gr. di eroina, già suddivisa in otto dosi, pronta per essere ceduta. Oltre a questo, in seguito a una perquisizione personale sono stati rinvenuti 25 euro, ritenuti provente dell’attività illecita, e oggetti utilizzati per il frazionamento e confezionamento dello stupefacente. L’uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato quindi associato presso la casa circondariale di Vicenza.

In tarda mattinata, personale in uniforme, notando una persona passeggiare con fare sospetto, ha provveduto a fermarlo e identificarlo. In seguito ai controlli, è stata data esecuzione al provvedimento di carcerazione nei confronti di Sunday Okoro, 33enne nigeriano, senza fissa dimora sul territorio nazionale, regolare, gravato da precedenti. L’uomo è stato riconosciuto colpevole del reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso nel gennaio 2018 a Prato. Dovrà scontare una pena di mesi 2 e 20 giorni di reclusione oltre al pagamento della pena pecuniaria di 26mila euro.

Nel primo pomeriggio l’attenzione si è focalizzata su luoghi di degrado urbano. In particolare, militari in uniforme e in abiti civili, con non poche difficoltà, hanno ispezionato i locali dell’ex deposito ferroviario in zona Ferrovieri. All’interno, inequivocabili segni di giacigli di fortuna e di un recente rave party.

Poco più tardi, è stato fermato e controllato in via Gorizia un cittadino indiano, senza fissa dimora. A seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di quasi 5 grammi di cocaina e di mezzo grammo di eroina. È stato quindi segnalato come assuntore di sostanza stupefacente in prefettura.

Intorno alle 1.30 di domenica, durante un posto di controllo allestito all’uscita del casello autostradale di Vicenza Est, un’autovettura ha forzato il dispositivo, innescando un inseguimento ad alta velocità da parte delle auto in servizio. I militari operanti sono riusciti a fermare l’auto su viale Serenissima, all’altezza della zona commerciale. È stato accertato che a bordo ci fossero due giovani. Al conducente A.B.D.C. 25enne residente nel veneziano, sottoposto ad alcool-test, è stato riscontrato un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,23 g/l, più del doppio oltre la soglia di tolleranza. Al giovane sono state contestate tre violazioni al codice della strada, ovvero inottemperanza all’alt di agenti in uniforme, guida pericolosa e guida in stato di ebrezza. Tale infrazione ha comportato inoltre la denuncia in stato di libertà alla locale autorità giudiziaria.