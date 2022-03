Controlli in città, identificate 120 persone e 6 esercizi pubblici

Nel tardo pomeriggio e nella serata di martedì è stata disposta, con ordinanza del Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, un’operazione straordinaria di Polizia interforze che ha riguardato la Città di Vicenza.

L’operazione si è protratta sino a notte inoltrata ed ha interessato, in particolare, alcune aree urbane che gli stessi cittadini hanno segnalato essere state teatro di specifici episodi criminali di tipo predatorio e di fenomeni di degrado urbano, sia nel centro che in periferia.

Alle attività operative hanno concorso, con più di 40 uomini, le pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia locale di Vicenza e del Reparto Prevenzione crimine della Polizia di Stato. A supporto degli operatori locali nelle attività di prevenzione è stata, inoltre, impiegata la Squadra cinofili della Polizia di Stato di Padova, che ha effettuato un attento controllo in quelle aree ove solitamente si registra la presenza di soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti e ad altre forme di microcriminalità.

Sono state controllate, in particolare, le zone di Campo Marzio, del quadrilatero, di viale Trento e via Lanza. Complessivamente, nel corso delle operazioni di polizia sono state identificate: 124 persone, di cui 81 stranieri e 23 con precedenti penali e/o di polizia; sono inoltre stati controllati 40 veicoli e 6 Esercizi pubblici.

Al termine dei servizi straordinari di controllo del territorio, ed a seguito delle verifiche e degli accertamenti investigativi effettuati nei confronti delle persone risultate avere a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia di vario genere e gravità, il Questore Sartori ha adottato i seguenti Provvedimenti: 5 Fogli di Via Obbligatori (dal Comune di Vicenza) con obbligo di rientro nel Comune di residenza, 6 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale, 7 Revoche di Permesso di soggiorno, nei confronti di tre cittadini serbi, due cittadini egiziani e due cittadini moldavi, che non possiedono più i requisiti per soggiornare sul territorio nazionale e 7 Ordini di Allontanamento dall'Italia.

“Continuano in maniera sistematica le operazioni straordinarie di controllo e monitoraggio di parchi ed aree urbane dove i cittadini hanno segnalato la presenza di soggetti molesti ovvero intenti a commettere attività illecite – ha evidenziato il questore Paolo Sartori al termine dell’operazione. – Fondamentale importanza, tuttavia, assumono anche i provvedimenti di carattere preventivo adottati al termine delle operazioni di polizia, in quanto contribuiscono ulteriormente a monitorare e far cessare situazioni di degrado urbano e fenomeni delinquenziali che creano non poco disagio ai cittadini”.