Controlli straordinari, 96 persone identificate: tre giovani in possesso di droga

Forze dell’ordine in azione a Bassano del Grappa nel pomeriggio e nella serata di mercoledì, per un servizio straordinario di controllo del territorio.

Ad operare sul campo sono stati gli agenti del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa, del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e dell’Unità Cinofila di Padova, nonché uomini dei comandi provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre che della Polizia locale di Bassano del Grappa.

Le zone attenzionate dagli agenti sono state soprattutto quelle del Centro storico, della stazione ferroviaria, dei parchi pubblici e dell’agglomerato urbano bassanese dove sono stati controllati anche alcuni esercizi pubblici.

In particolare tre giovani, due del bassanese ed uno padovano, trovati in possesso di droga in quantità tale da essere considerata per uso personale, sono stati segnalati alla Prefettura quali consumatori di sostanze stupefacenti.

L’Unità cinofila della Polizia di Stato nel corso delle attività ha, inoltre, rinvenuto modiche quantità di stupefacenti (hashish e marijuana) le quali sono state pertanto sequestrate.

Durante i posti di controllo effettuati nelle principali arterie di accesso alla Città di Bassano del Grappa sono state elevate alcune sanzioni amministrative, mentre a carico di un altro soggetto è stata ritirata la patente per guida in stato di ebrezza. Complessivamente sono stati controllati 26 autoveicoli e 96 persone, di cui 10 stranieri e 26 con precedenti penali e/o di Polizia, nonché 8 esercizi pubblici.

Al termine delle operazioni condotte sul territorio e delle attività di verifica nei confronti di tutte le persone identificate nel corso di questi servizi, l’Ufficio Immigrazione e la Divisione Anticrimine della Questura hanno predisposto le procedure amministrative ai fini dell’adozione, dal parte questore Sartori: 3 Fogli di Via Obbligatori dal Comune i Bassano del Grappa, 1 Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di un un cittadino nigeriano di 38 anni sprovvisto del Permesso di Soggiorno ed irregolare sul territorio nazionale, 7 Avvisi Orali e 8 Revoche di permessi di soggiorno.

“Pochi giorni fa ho avuto il piacere di visitare il Comune di Bassano del Grappa ed incontrarmi con il Sindaco e con i vertici delle forze di Polizia presenti sul territorio, che ha rappresentato un’importante occasione per poter apprendere da vicino quali sono le esigenze della cittadinanza sotto il profilo della sicurezza urbana e dell’ordine pubblico – ha evidenziato il questore Sartori – Credo molto nei concetti di sicurezza integrata e partecipata. É fondamentale porre in essere la massima integrazione possibile tra l’operato delle forze dell’ordine e quello degli altri attori della vita sociale di una città, nell’ottica comune del raggiungimento di alti standard di sicurezza. E proprio per questo motivo occorre sistematicamente mantenere la prossimità degli operatori delle forze dell’ordine e la loro visibilità ai fini di una efficace deterrenza, così da accrescere il senso di tranquillità di tutta la collettività”.