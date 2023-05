Controlli straordinari del ponte del primo maggio, disposti dal questore fogli di via e decreti di espulsione

In occasione del ponte del 1° Maggio, e in considerazione del previsto incremento dell’afflusso turistico previsto in città, a partire da venerdì scorso e sino a martedì mattina è stata effettuata una serie di attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità diffusa disposte con ordinanza dal questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori. Le attività, oltre che nel Centro storico, si sono concentrate prevalentemente nelle zone di Campo Marzo, del Quadrilatero, San Pio X°, Giardini Salvi e altre aree della periferia urbana e hanno visto l’impiego giornaliero di circa 40 donne e uomini appartenenti alla polizia di Stato, alla guardia di finanza e alla polizia locale di Vicenza.

Un controllo minuzioso è stato effettuato all’interno di alcuni edifici abbandonati, in particolare l’area dismessa del consorzio agrario, in viale Trento, e l’ex Istituto Scolastico Baronio – segnalati dalla cittadinanza quale luoghi di ritrovo di soggetti senza fissa dimora, talvolta presenti illegalmente sul nostro territorio nazionale. Controlli specifici sono stati inoltre effettuati presso esercizi pubblici oggetto di segnalazioni e lamentele da parte di cittadini per problematiche di ordine e sicurezza pubblica, con identificazione delle persone presenti.

Nel corso di un controllo in viale Risorgimento un cittadino nigeriano di 40 anni residente a Trapani è stato sorpreso in possesso di alcuni grammi di cocaina ed eroina e, pertanto, segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti il questore ha disposto il Foglio di Via con il divieto di far ritorno a Vicenza per i prossimi 3 anni. In tutto le forze dell'ordine hanno controllato 3 autobus, 9 esercizi pubblici, i principali treni in partenza e in arrivo presso la stazione di Vicenza, 83 veicoli e 171 persone. A seguito di tutte queste verifiche e degli accertamenti investigativi effettuati nei confronti di 59 soggetti con precedenti penali individuati nel corso dei controlli, il questore ha disposto 6 Fogli di Via obbligatori, 5 avvisi orali, 4 decreti di allontanamento dal territorio nazionale e 5 revoche del permesso di soggiorno.