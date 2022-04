Controlli interforze contro crimine e degrado urbano

Nella serata di mercoledì è stata effettuata un'operazione straordinaria di polizia interforze che ha riguardato il territorio del capoluogo.

Le attività di Polizia si sono protratte sino a notte inoltrata, ed hanno interessato, in particolare, alcune aree urbane spesso teatro di specifici episodi criminali di tipo predatorio e di fenomeni di degrado urbano, sia nel centro storico che in specifici quartieri periferici della città. In particolare sono state controllate le zone dei Giardini Pubblici di via Bachelet, Campo Marzio, il quadrilatero, via Tornieri, zona San Poi X°, viale SS. Felice e Fortunato e le aree del centro storico.

Complessivamente, sono state identificate 304 persone, di cui 109 stranieri e 36 con precedenti penali e/o di Polizia; sono inoltre stati controllati 97 veicoli e 19 esercizi pubblici. Al termine delle attività operative, il Questore ha quindi adottato i seguenti Provvedimenti:11 Fogli di Via, 6 Ordini di allontanamento dal territorio nazionale e 11 Avvisi orali.

“Il controllo sistematico di determinate zone della città è di fondamentale importanza per contenere e mantenere monitorati i fenomeni devianti e le manifestazioni delinquenziali che affliggono determinate aree della nostra città – ha evidenziato il questore Paolo Sartori al termine dell’operazione – Le operazioni di polizia effettuate nella serata e nella nottata di mercoledì fanno parte di una costante e capillare attività di intervento in fase preventiva, che oltre a rendere concreta la percezione di sicurezza da parte dei cittadini si rende indispensabile per garantire una tranquilla e pacifica forma di convivenza civile”.