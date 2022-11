Controlli delle forze dell'ordine, un'espulsione

Un’espulsione con accompagnamento in frontiera. È il risultato dei controlli interforze che hanno riguardato il territorio del comune di Montecchio Maggiore nella giornata di ieri, martedì 15 novembre, e che si sono protratte sino alla scorsa notte inoltrata. Alle attività operative hanno concorso pattuglie della questura di Vicenza, dell’Arma dei carabinieri, del comando provinciale della guardia di finanza, del comando della polizia locale dei Castelli di Montecchio Maggiore, con il supporto specializzato del reparto prevenzione crimine della polizia di stato con un impiego di più di 50 uomini e donne delle forze dell’ordine.

In questo contesto, le operazioni di controllo straordinario del territorio si sono concentrate in alcune specifiche aree di Montecchio Maggiore, e sono stati effettuati sei posti di controllo lungo le arterie di comunicazione in ingresso ed in uscita dal comune. Il dispositivo. Oltre ad interessare alcuni esercizi commerciali segnalati come abitualmente frequentati da soggetti pericolosi o dediti a traffici illeciti, ha interessato anche alcuni edifici condominiali di viale Stazione e Via Trieste, caratterizzati da una nutrita presenza di cittadini stranieri.

Nell’ottica di verificare la regolarità della presenza sul territorio nazionale dei predetti, al fine di tenere monitorate queste aree, e di evitare che si consolidino situazioni di criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato rintracciato un cittadino tunisino successivamente accompagnato al C.P.R. di Gorizia mentre sono al vaglio del personale dell’ufficio immigrazione le posizioni amministrative di altri cittadini stranieri. Complessivamente sono stati controllati 45 autoveicoli e 188 persone, di cui 115 stranieri, 10 con precedenti e 5 esercizi pubblici

Al termine delle attività operative il questore Sartori ha adottato un provvedimento di espulsione con accompagnamento a C.P.R. In particolare, durante l’operazione di polizia, una pattuglia della squadra volanti ha rintracciato il cittadino tunisino K.G., di anni 39 con precedenti per furto, guida in stato di ebbrezza e senza patente, ricettazione, minaccia a privato cittadino e violazione della legge sull’immigrazione, nonché già espulso nel gennaio 2022. Condotto presso gli uffici della questura, dopo gli atti di rito, gli è stato notificato l’ordine del questore: l’uomo, quindi, è stato espulso dal territorio nazionale e trasferito presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gorizia da personale dell’ufficio ommigrazione e della polizia locale dei Castelli di Montecchio Maggiore, da dove sarà quanto prima rimpatriato su un volo diretto in Tunisia.