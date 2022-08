Controlli del weekend, cinque provvedimenti

Durante tutto il fine settimana sono state effettuate operazioni di controllo straordinario del territorio, disposte con Ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori al fine di prevenire situazioni di illegalità

Le operazioni state effettuate con l’impiego giornaliero di oltre 30 uomini appartenenti alla questura di Vicenza, all’Arma dei carabinieri, alla guardia di finanza, alla polizia locale di Vicenza ed al Reparto Prevenzione del Crimine della polizia di stato.

Nello specifico, nella nottata tra venerdì e sabato e quella tra sabato e domenica sono stati effettuati controlli mirati in zona contrà San Biagio, oggetto di segnalazioni e lamentele da parte della cittadinanza per problematiche di ordine e sicurezza pubblica. Gli agenti, che hanno stazionato nell’area tra Contrà Pedemuro, San Biagio e l’omonima piazzetta, non hanno rilevato situazioni di bivacco o particolarmente pericolose, ma, ad ogni modo, le operazioni di controllo nella zona proseguiranno anche nelle prossime settimane, al fine di evitare il ripetersi di quanto segnalato dai residenti.

L’attività orientata alla prevenzione e repressione dei reati si è conclusa con 142 persone identificate, di cui 52 stranieri e 43 con precedenti, oltre che 61 autoveicoli e 4 esercizi pubblici controllati. Al termine dei servizi straordinari di controllo del territorio, ed a seguito delle verifiche e degli accertamenti investigativi effettuati nei confronti delle persone risultate avere a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia di vario genere e gravità, il Questore Sartori ha adottato i seguenti Provvedimenti: