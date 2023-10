Droga e porto abusivo di armi, denunciati due giovani

Servizio Straordinario di controllo del territorio della Compagnia carabinieri di Schio. Complessivamente il servizio ha portato all’identificazione di 95 persone, al controllo di 48 veicoli e di 2 esercizi pubblici, ed al deferimento in stato di libertà 2 persone.

In particolare, a San Vito di Leguzzano, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio hanno denunciato in stato di libertà un 19enne del posto poiché è stato trovato in possesso di un involucro contenente 35 grammi di hashish ed un bilancino di precisione. Per il giovane è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

A Schio, i carabinieri della stazione di Piovene Rocchette hanno denunciato un 25enne del posto per porto abusivo di armi. Il giovane, che si trovava in compagnia di altri coetanei, al fine di sottrarsi al controllo ha tentato una fuga a piedi venendo immediatamente fermato dal personale operante. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire un coltello con lama lunga 10 cm, che è stato sequestrato.