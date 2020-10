Weekend di controlli: ritiro patenti, due auto sequestrate e multe per mancato uso di mascherina

Trecentodiciannove veicoli controllati, 443 persone e 48 esercizi pubblici controllati, per un totale di 36 sanzioni elevate per infrazioni al Codice della strada (con il sequestro di 2 veicoli ed il ritiro di una patente), nonché contravvenzioni inflitte per funzionamento di apparecchi per la vincita in denaro fuori dall’orario previsto (6 locali), per mancato uso della mascherina (8 persone) e per ubriachezza manifesta (1 persona). Segnalata una persona in qualità di assuntrice poiché trovata con 1,10 gr di marijuana ed un veicolo rubato sabato sera a Villaverla è stato rinvenuto a Sandrigo dopo circa due ore dal fatto.

È questo il bilancio dell'attività di controllo posta in essere dalle compagnie carabinieri di Thiene e Schio, nonché il Consorzio di Polizia Locale Altovicentino nel fine settimana appena trascorso.

Numerose sono state le risorse impiegate: 116 pattuglie per un totale di 244 uomini che hanno coperto h24 tutto il territorio di competenza nei giorni di venerdì, sabato e domenica, effettuando controlli negli esercizi pubblici e sui veicoli in transito con posti di controllo ad alta visibilità anche ai caselli d’ingresso dell’autostrada.