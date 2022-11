Controlli straordinari, sanzioni a due locali, una denuncia e un arresto

Due locali sanzionati e altre due persone dei guai. È il risultato del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato in questi giorni i carabinieri della compagnia di Thiene, supportati dai colleghi specializzati del NAS di Padova e dai militari della forestale di Arsiero. I posti di controllo dinamici sul territorio si sono concentrati nei comuni di Villaverla, Thiene, Breganze, Sarcedo, Sandrigo, Caldogno, Costabissara e Povolaro.

Sono stati 14 i militari dell’Arma complessivamente impiegati assieme a personale del Nas, della forestale e ai militari in borghese del nucleo operativo che hanno controllato ben 44 persone, di cui sette con precedenti vari di polizia e 21 veicoli.

Nel corso dei controlli, le ispezioni a due esercizi pubblici eseguiti nello specifico dai carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità hanno portato invece al sanzionamento di un bar del centro di Sandrigo e di una trattoria di Dueville per alcune violazioni di norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Nel contesto del servizio straordinario i Carabinieri di Dueville invece sono intervenuti presso l’ipermercato Tosano di Costabissara dove era stato consumato un taccheggio da parte di una donna di Vicenza, che aveva appena asportato cosmetici vari per un valore complessivo di 35 euro. La 58enne sarà denunciata per furto all’autorità giudiziaria berica.

Nella rete dei controlli è finito anche S. S. 52enne, cittadino serbo che è stato arrestato a Thiene poiché a suo carico pendeva un ordine di carcerazione della procura della repubblica di Vicenza il quale dovrà scontare in carcere la pena di un mese e 18 giorni. L’arrestato, dopo essere stato accompagnato in via Lavarone per il fotosegnalamento e le restanti incombenze di rito, è stato associato alla casa circondariale di Vicenza.