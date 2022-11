I carabinieri soccorrono un'automobilista dopo l'incidente: aveva la patente falsa

Verso le 6:30 dell’8 ottobre scorso, la pattuglia di turno del nucleo radiomobile, mentre percorreva la S.P. 111 Nuova Gasparona di Breganze, ha prestato soccorso a un indiano residente a Malo, per una fuoriuscita autonoma della sua Citroen C3 seriamente danneggiata sulla parte anteriore. Il 50enne, su specifica richiesta dei militari, ha esibito il documento di guida le cui generalità erano risultate discordanti a seguito del confronto con l’altro documento d’identità visionato dai militari. Gli immediati accertamenti sul documento permettevano quindi di appurare che la patente di guida, rilasciata apparentemente dalle autorità della Repubblica Ceca il 4 giugno 2021 era contraffatta.

I militari hanno quindi sequestrato il documento, denunciato in stato di libertà il cittadino indiano per falsità materiale commessa da privato e sanzionato per guida senza patente con il fermo amministrativo del veicolo di tre mesi.