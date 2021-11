Coltello a serramanico in auto, nei guai un 21enne

I carabinieri lo hanno fermato nella tarda serata di domenica, nell'ambito dei dei controlli in occassione del Ponte di Ognissanti.

Dopo aver individuato un'auto attorno alle ore 22.30, in prossimità del centro di Recoaro, i militari hanno trovato il conducente in possesso di un coltello in acciaio a serramanico della lunghezza totale di 21 centimetri.

L’arma è stata sequestrata e posta a disposizione della competente autorità giudiziaria e il 21enne alla guida della vettura, originario del luogo, denunciato per porto ingiustificato di armi in luogo pubblico.