Ruba alcolici e profumi nei market e si rifugia in pasticceria: consuma ma non vuole pagare

Cliente non vuole saldare il conto alla pasticceria, la titolare, trattandosi di un episodio recidivo, chiede l'intervento della Polizia locale. L'episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì a Schio.

Giunta sul posto, la pattuglia della Polizia locale ha constatato che il cliente, un 30enne di nazionalità marocchina residente a Lugo, già noto alle forze dell'ordine per rapina impropria perpetrata a Malo l'11 agosto scorso, aveva con sè un sacco contenente varie bottiglie di alcolici e profumi.

A tal proposito gli agenti hanno deciso di interpellare i vicini supermercati, constatando che la merce in questione era stata asportata dai loro esercizi. In particolare venivano restituite varie bottiglie di Vodka; Whisky; Amari; Birra e profumi. Il tutto per un valore di circa 150 euro.

L'uomo, sprovvisto di documenti, è stato condotto al comando e foto-segnalato. Immediata la denuncia per furto continuato ed insolvenza fraudolenta, nonchè proposto per l'allontanamento dal Comune di Schio con Foglio di Via.

Sono in corso accertamenti in relazione ad alcuni episodi di insolvenza fraudolenta segnalati da alcuni esercizi pubblici di Schio nei mesi scorsi.