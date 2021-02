Malore fatale, ciclista trovato senza vita vicino al torrente

Tragedia nel pomeriggio di venerdì a Valli del Pasubio in contrà Pelè. Il corpo di un ciclista è stato trovato senza vita da un passante che ha notato una bici abbandonata. Poco più in là, vicino al torrente Leogra, c'era invece l'uomo steso a terra. Immediato l'allarme: sul posto sono arrivati vigili del fuoco, carabinieri e Suem. Inutili i tentativi di rianimare l'uomo, già deceduto probabilmente a causa di un malore.

Secondo le prime ricostruzioni dei militari il ciclista, verso le 16:30, stava cercando di arrivare al fiume, forse per bere dell'acqua, quando si è sentito male in prossimità della riva. Per l'uomo, Fabio Zanini, un 60enne di Valli del Pasubio, non c'è stato niente da fare nonostante i tentativi dei medici del Suem di rianimarlo.