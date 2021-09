Cervo intrappolato in un canale, salvato dai vigili del fuoco 

Alle 10:30 di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Balbi a Rosà per salvare un cervo rimasto intrappolato all’interno di un canale d’acqua. L’animale è rimasto bloccato senza riuscire a risalire le sponde. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno fatto intervenire un veterinario che è riuscito a sedare l’animale dando la possibilità a un operatore di imbragare l’animale, che è stato poi issato a forza di braccia dai componenti della squadra e affidato alla polizia provinciale. Il cervo è stato caricato su un furgone per essere poi liberato sul Monte Grappa.