Sorpreso con una carta di credito rubata: arrestato

Nella tarda mattinata di lunedì, nei pressi di piazzale Bologna, le pattuglie della Squadra “Volanti” della Questura hanno arrestato S. J., 26enne nigeriano il quale, a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa della Questura da parte di alcuni residenti della zona, era stato notato aggirarsi con fare sospetto nel piazzale limitrofo al parco di Campo Marzio.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno individuato il soggetto e, sottoposto a controllo, è risultato essere in possesso di una carta di credito provento di un furto avvenuto in città alcuni giorni fa.

Il 26enne è stato quindi arrestato secondo per indebito utilizzo dei Carte di Credito ristretto nelle camere di sicurezza della Questura di Vicenza in attesa della celebrazione della Udienza di Convalida davanti al giudice delle indagini Preliminari, che ha in seguito convalidato l’arresto.