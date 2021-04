Latitante in Spagna, doveva scontare 5 anni di carcere: arrestato un 53enne

Sulle sue spalle pende l'accusa per bancarotta fraudolenta, ricettazione ed altri reati commessi in passato nelle province di Vicenza e Treviso

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Treviso nel weekend hanno arrestato, nei pressi di Treviso, il 53enne P. G. di origini siciliane e su cui pendeva un ordine di cattura del Tribunale di Vicenza dovendo scontare una pena di quasi 5 anni per bancarotta fraudolenta, ricettazione ed altri reati commessi in passato nelle province di Vicenza e Treviso.

I militari erano da tempo sulle tracce del catturando che secondo una prima ricostruzione aveva trovato riparo all'estero, con tutta probabilità in territorio spagnolo, ma che proprio in occasione delle festività pasquali aveva evidentemente deciso di rientrare in Italia per raggiungere alcuni congiunti.