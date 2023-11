In carcere cittadino marocchino, era stato condannato a tre mesi per guida da ubriaco

I carabinieri, nella giornata dello scorso venerdì, nel corso di servizio straordinario di controllo del territorio a Vicenza, hanno rintracciato in un bar di via Strada Padana verso Padova, un cittadino marocchino classe 1982, senza fissa dimora. L'uomo è stato arrestato in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Vicenza su richiesta della locale procura. L’uomo, riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebrezza commesso a Vicenza nel giugno 2017, doveva scontare la pena di tre mesi. Al termine delle formalità di rito veniva pertanto accompagnato presso la casa circondariale di San Pio X.