Cade nelle acque del Sile, fugge in treno e lo ritrovano a Bassano

Era caduto nelle acque del Sile, nella zona della stazione delle corriere di Treviso. Il padre si era gettato nel fiume a sua volta nel fiume per soccorrerlo ma lui, un 20enne, era risalito a riva, raggiungendo poi la stazione dei treni. Da qui, bagnato fradicio, è poi partito alla volta di Bassano del Grappa, dove è stato rintracciato, nel tardo pomeriggio.

L'incredibile vicenda ha tenuto per tutto il giorno, con il fiato sospeso, i genitori del giovane e le forze dell'ordine di tutta la provincia. Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 28 settembre, il ragazzo, di circa 20 anni, è caduto nelle acque del Sile nel tratto compreso tra ponte de Fero a ponte San Martino, all'altezza della chiusa della centrale elettrica. Il giovane però, dopo essere finito in acqua, è sparito letteralmente nel nulla: sembrava del tutto inutile il tentativo del padre del giovane che si è tuffato a sua volta in acqua, senza riuscire però a ritrovare il figlio.

Sul posto si sono precipitate le ambulanze del Suem 118, i vigili del fuoco, intervenuti con più squadre per controllare le sponde del fiume, mentre si è alzato il volo l’elicottero Drago 71 del reparto volo di Venezia, che ha effettuato un sorvolo del fiume. I sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Vicenza, hanno a loro volta eseguito varie immersioni di ricerca dal molo dei Canottieri Sile.

Nel pomeriggio si era diffusa la notizia del ritrovamento del ragazzo ad Istrana: la Questura di Treviso ha però subito smentito questa circostanza. Si trattava di un avvistamento. Poco prima delle 18 la buona notizia: il 20enne era salito su un treno diretto a Bassano, dove è stato ritrovato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte: trevisotoday.it