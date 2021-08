Cade di notte in un dirupo, volo di 4 metri in mezzo ai rovi: in ospedale una donna

I pompieri hanno dovuto aprirsi la strada in mezzo alla fitta vegetazione utilizzando una motosega. Sul posto Suem per i soccorsi e carabinieri per accertare le cause della caduta

Nella notte tra venerdì e sabato, poco prima delle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Righi a Sovizzo lungo la strada verso Peschiera dei Muzzi per soccorrere una donna caduta per circa 4 metri in un dirupo in mezzo ai rovi.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno dovuto aprirsi la strada per circa 20 metri in mezzo alla fitta vegetazione utilizzando una motosega, fino a raggiungere la malcapitata. La donna è stata adagiata su una barella e portata in strada, dove è stata presa in cura da personale sanitario del Suem per essere stabilizzata e trasferita in ospedale.

Sul posto i carabinieri per accertare le cause della caduta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.