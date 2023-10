Cade dal tetto di un capannone, operaio in rianimazione

Infortunio sul lavoro in un'azienda di Isola Vicentina. Un giovane operaio, dipendente di una ditta esterna, verso le 14 di mercoledì, per cause in corso di accertamento, è caduto da una decina di metri mentre stava facendo dei lavori di manutenzione sul tetto di un capannone.

Sul posto è intervenuto il Suem che ha rianimato il lavoratore, attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto rianimazione del San Bortolo.