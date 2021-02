Esplosione vicino a casa di Alessandra Moretti, indagini della polizia in corso

Il luogo dove è avvenuta l'esplosione in via Pasi a Vicenza

Un botto che ha fatto svegliare i residenti in via Pasi a Vicenza, dove ha casa Alessandra Moretti. Un'esplosione, causata da una rudimentale bomba carta messa vicino all'abitazione dell'eurodeputata del Partito Democratico. L'episodio, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto verso le 3 della notte tra lunedì e martedì e non ha provocato danni o feriti.

Sul caso la magistratura ha aperto un fasciolo e la polizia sta indagando, anche attraverso la visioni dei filmati delle telecamere di sorveglianza, per risalire ai responsabili. Alessandra Moretti, al momento dell'esplosione, si trovava a Bruxelles dove vive e, per ora, non sarebbe giunta nessuna rivendicazione. L'ordigno è esploso di fronte all'ingresso di un condominio situato proprio di fronte all'abitazione vicentina dell'eurodeputata, dove risiedono i familiari. È comunque ancora in corso di accertamento, da parte delle forze dell'ordine, se il gesto fosse indirizzato alla politica dem

(Articolo in aggiornamento)