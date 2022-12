Violenza e minacce, chiuso il bar Tucano

Il questore della provincia di Vicenza, Paolo Sartori, ha disposto la sospensione della licenza e la contestuale immediata chiusura del bar Tucano, che si trova in via Alfieri 69 a Vicenza. Il provvedimento del questore, che avrà una durata di 8 giorni, è conseguente alle gravi problematiche di ordine e sicurezza pubblica che si sono venute a creare negli ultimi tempi.

Lo scorso 27 ottobre, in particolare, sarebbe avvenuto un grave episodio di violenza e minaccia nei confronti di un avventore minorenne da parte di un gruppo di soggetti pluripregiudicati. Nell’occasione, al giovane era stato impedito con la forza di uscire dal bar in quanto minacciato per asseriti debiti non onorati relativi all’acquisto di sostanza stupefacente. Sul posto gli agenti della squadra volante, prontamente intervenuti a seguito della richiesta di aiuto pervenuta alla centrale operativa della questura, avevano identificato 9 avventori, 3 dei quali con gravi precedenti. Nel recente periodo sono stati numerosi i controlli da parte delle forze dell’ordine, ed in più occasioni stati identificati, all’interno del locale, soggetti pregiudicati per reati di varia natura.

La valutazione della gravità degli episodi sopra descritti, assieme a tutta una serie di dati relativi agli interventi pregressi effettuati, negli ultimi tempi, così come l’assidua presenza di soggetti pregiudicati, hanno determinato l’odierna decisione del questore, che ha disposto la sospensione della licenza in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Come spiega la questura si tratta, in questo caso, di un provvedimento finalizzato a far sì che venga interrotta una situazione gravemente compromissoria per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ciò a prescindere da ruolo ed eventuali responsabilità in capo ai gestori, in quanto tale provvedimento, per la sua natura giuridica, non è destinato a sanzionare il loro comportamento.