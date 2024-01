Al bar con il coltello a serramanico, denunciato 57enne

Alle ore 22.40 di sabato 13 gennaio, gli operatori delle volanti del commissariato di P.S. di Bassano del Grappa hanno proceduto d’iniziativa al controllo degli avventori di un bar di Piazzale Cadorna.All’interno dell’esercizio pubblico sono state identificate una decina di persone, tra cui un uomo (un italiano del 1967) trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico.

Il soggetto non è stato in grado di fornire una plausibile ragione che lo autorizzasse ad andare in giuro con una simile arma, per cui gli agenti della polizia di Stato hanno proceduto al sequestro del coltello, denunciando all'autorità giudiziaria l’autore del fatto.