Danneggia un'auto e aggredisce un esercente: denunciato un 37enne

Un 37enne, di origini siciliane, è stato denunciato per minacce, porto abusivo di arma e danneggiamento aggravato. La denuncia è scattata dopo che l'uomo, nella giornata di giovedì è stato notato danneggiare un'auto parcheggiata nei pressi di una pasticceria di via Ragazzi del '99, dalla proprietaria della vettura.

La donna, aggredita dal malvivente, è stata soccorsa dal titolare della pasticceria che, intervenuto in suo soccorso, è stato prima minacciato con un coltello e poi aggredito con pugni al volto.

All'arrivo delle Volanti il soggetto è stato immobilizzato e portato in Questura. Il 37enne ha giustificato il fatto dicendo che "la vettura era in una zona non autorizzata".