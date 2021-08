Sassi contro le case e le auto in sosta, arrestato 22enne

I militari della Norm della compagnia di Schio hanno arrestato in flagranza di reato di violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dolose A.D.S.B, residente a Schio, classe 1999, con precedenti di polizia.

Il fatto

Il personale del Nucleo Radiomobile è intervenuto nella notte tra domenica e lunedì presso l’abitazione del 22enne in quanto ha dato in escandescenze per assunzione di alcool e sostanze stupefacenti, lanciando sassi contro le abitazioni vicine e le auto parcheggiate nella via.

Il giovane si è opposto in modo ostile e provocatorio al controllo, aggredendo i militari intervenuti. L’arrestato è stato bloccato e portato nelle camere di sicurezza del comando di Schio, in attesa dell’udienza del rito direttissimo che si è svolta nella tarda mattinata.

Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la scarcerazione dell’arrestato con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. È stato rinoltre segnalato in via amministrativa per l’uso di sostanze stupefacenti.