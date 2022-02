Auto prende fuoco in un garage

Alle 16:00 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via San Lorenzo a Carré per l’incendio di un’auto divampato all’interno del garage di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Schio con un’autopompa, un’autobotte e 5 operatori, hanno spento con la schiuma la berlina tedesca e altro materiale messo a deposito, evitando un incendio generalizzato. Le cause del rogo sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa due ore.

