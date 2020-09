Sedicenne danneggia le auto in sosta con l'estintore: incastrato dalle telecamere

Il 4 settembre scorso, una gazzella della sezione operativa bassanese, è intervenuta al parcheggio sotterraneo “Al Ponte” dove era stato segnalato il danneggiamento di diverse auto. A chiamare, una delle vittime che, verso le 6.30, si era accorta del danno. I carabinieri, hanno constatato che le auto danneggiate erano 6 e su una di esse, era stato perpetrato il furto di oggetti personali e pochi euro.

I carabinieri hanno quindi avviato le indagini e, nel passare a setaccio tutte le immagini della videosorveglianza sia del parcheggio che della zona, hanno notato un giovane che, a volto scoperto, danneggiava le auto con un estintore e che, prima di procedere, osservava all’interno.

Preziosa per l’identificazione, anche la testimonianza di un passante che d’iniziativa, aiutava gli inquirenti. I successivi accertamenti, hanno portato all’identificazione del responsabile, un ragazzo di 16 anni. Convocati i genitori in caserma si sono mostrati preoccupati ma il giovane non ha inteso spiegare nulla agli inquirenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il 16enne è quindi scattata la denuncia per danneggiamento e furto aggravato.