Arrestato per droga nel 2020 viene intercettato a Vicenza: 27enne in manette

Un 27enne nigeriano è stato arrestato dalla squadra Volanti nella giornata di giovedì, durante un controllo in città. A suo carico gravava un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica di Roma per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il soggetto era stato arrestato dagli agenti della Questura di Rieti nel 2020 per essere stato trovato in possesso di un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti, e l’esito del procedimento penale si era concluso con la condanna a 2 anni e 2 mesi. Il 27enne è stato anche indagato perchè risultava inottemperante all’Ordine del Questore di Aosta di lasciare il territorio nazionale. Il 27enne è stato portato in carcere.