Droga, pusher tenta di fuggire al controllo: i poliziotti lo inseguono con il suo monopattino

Mercoledì, poco prima di mezzogiorno, una Volante della Questura stava transitando in via Maganza di Vicenza quando ha notato un soggetto, a bordo di un monopattino, che portava in mano una busta di grandi dimensioni, il quale, alla vista dei poliziotti, svoltava immediatamente su una via laterale, come per nascondersi.

Insospettiti da tale comportamento, gli agenti l'hanno seguito, e una volta avvicinatolo, gli hanno chiesto di fermarsi. Questi, invece di rallentare, ha accelerato la propria andatura imboccando il cavalcavia pedonale Ferretto de’ Ferretti, per dirigersi in via D’Annunzio, nel tentativo di impedire l’inseguimento dei poliziotti a bordo della propria autovettura (trattandosi di strada particolarmente stretta che consente solo il transito pedonale).

Uno degli agenti, ha però recuperato il monopattino abbandonato dal fuggitivo ed a bordo dello stesso si è messo all’inseguimento dell’uomo, riuscendo a fermarlo dopo alcune centinaia di metri. Una volta raggiuto, il fuggitivo ha opposto resistenza spingendo a terra l’agente della Polizia di Stato (che l’aveva seguito a bordo del monopattino), rovinando entrambi a terra. Un altro poliziotto è però arrivato in soccorso e ha controllato la busta. Al suo interno c'erano 2.188,36 grammi di marjuana nonché circa 250 euro in contanti.

Successivamente identificato per A. I., 29enne nigeriano, residente a Vicenza, è stato arrestato per spaccio e violenza a pubblico ufficiale. L'agente rovinato a terra ha riportato ferite giudicate guaribili in 3 giorni.