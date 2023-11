Controllo del territorio, la polizia arresta un 31enne: in carcere per minacce aggravate

Si sono concluse lunedì in mattinata le operazioni di controllo straordinario del territorio disposte con dal questore Paolo Sartori, che hanno interessato il territorio comunale del capoluogo vicentino per l’intero fine settimana. Le attività effettuate nel week end si sono concentrate per lo più nelle “aree a rischio” della città, anche a seguito di segnalazioni pervenute dai cittadini che hanno denunciato la presenza – in particolar modo, nell’area di piazzale Bologna, le attigue aree verdi di Campo Marzio, piazzale della stazione Fs e l’intera area ricompresa tra le vie Milano, Genova e Torino, corso SS Felice e Fortunato, via Roma e viale San Lazzaro, nonché in zona Mercato Nuovo. Inoltre, sono stati effettuati interventi di prevenzione e monitoraggio delle presenze presso il centro commerciale “Palladio” e presso la stazione ferroviaria. Sono stati effettuati, inoltre, cinque posti di controllo lungo le principali arterie stradali di accesso al capoluogo. Sono stati controllati 51 autoveicoli e 111 persone, di cui 42 straniere e 24 con precedenti penali.

Durante i servizi di prevenzione è stato fermato in viale Mazzini il 31enne vicentino N. C., il quale, al controllo della pattuglia della polizia di Stato, è risultato avere a proprio carico un ordine di carcerazione per l’espiazione di 2 mesi e 15 giorni di carcere per una sentenza definitiva di condanna per minacce aggravate. L'uomo è finito in carcere a Vicenza.

Al termine delle attività operative, il questore Sartori ha emesso cinque fogli di via per tre anni nei confronti di altrettanti soggetti socialmente pericolosi, tre ordini di espulsione nei confronti di altrettanti cittadini stranieri che durante i controlli sono risultati irregolari in Italia e tre avvisi orali nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri con precedenti penali per reati di varia natura.