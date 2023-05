Castelli Instrumental, il nuovo singolo di Stefano Nardon

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Il brano con sonorità Nu Jazz, ritmica e struttura elegante è stato composto e autoprodotto interamente dall'artista. E’ la versione strumentale del brano precedentemente pubblicato intitolato appunto ‘Castelli’. Gli strumenti come synth bass, tastiere e sampler danno al brano una sonorità hip hop old school alla J Dilla/Robert Glasper. La copertina ritrae Castel Restór, un castello medioevale ormai in rovina che si trova in provincia di Trento (IT). Le parole dell’artista : “ Il castello rappresenta un desiderio, qualcosa di importante e indiscutibilmente grande da raggiungere che può essere spazzato via dalla marea di ogni giorno. “ Credits: Alessandro Barbieri, batteria Emma Bolcato, fotografia Bortignon Veronica, grafiche e management