Caliaro torna in azione al Bassano

Ci aveva provato ad Aprile ma un inaspettato problema di natura personale lo aveva costretto a rinunciare, in extremis, alla partecipazione al Due Valli. Sono passati sei mesi da quel colpo gobbo della dea bendata ma l'arrivo del Rally Città di Bassano, uno degli appuntamenti più ambiti in Triveneto ma non solo, coinciderà con il ritorno al volante di Michele Caliaro, desideroso di godersi un palcoscenico di questo spessore. Il pilota di Crespadoro sarà al via con l'inseparabile Fabio Andrian, a bordo di una Skoda Fabia Rally2 curata da MM Motorsport e griffata Rally Team, pronto a dare vita ad un mini programma che lo vedrà al via anche al Rally Città di Schio, previsto per la metà di Novembre. Due appuntamenti prestigiosi, sia per l'essere gare storiche per la provincia di Vicenza, ma anche per la caratura del contesto, partendo dal Campionato Italiano Rally Asfalto e dalla Coppa Rally ACI Sport di terza zona, in chiave Mundialito Triveneto, per passare poi all'International Rally Cup, del quale l'evento scledense sarà ultima tappa in calendario. “Siamo pronti per tornare in gara” – racconta Caliaro – “e sono felice di poter presentare la nostra presenza a due eventi così importanti, come il Bassano e lo Schio. Una vale per il CIRA e la CRZ, l'altra per l'IRC. Questo è il mio modo di ringraziare tutti i partners che continuano a credere in me, anche dopo lo sfortunato ritiro anticipato del Due Valli ad Aprile. In sostanza è un anno che non corro quindi non abbiamo particolari pretese ma solo la voglia di correre.” Un Bassano che è quindi pronto ad accogliere il rientro di Caliaro, già visto in azione nella classe regina in un'edizione del 2022 chiusa in quindicesima piazza assoluta. Come dimenticare poi la bella seconda piazza di classe, avvalorata ulteriormente dalla quattordicesima assoluta, nel 2017 oppure la terza nel 2016 e le vittorie del 2010 e del 2008. “Abbiamo corso varie volte al Bassano” – aggiunge Caliaro – “e devo ammettere che abbiamo sempre raccolto importanti soddisfazioni qui. Sarà la seconda volta nella classe maggiore quindi ci troveremo non solo contro ai tanti rivali della zona che vanno molto forte. La valenza per il CIRA e per la CRZ di zona porterà in gara anche i più quotati piloti per questi due campionati. Sarà un confronto molto stimolante ma, essendo fermo da un anno, non possiamo avere particolari ambizioni. Quel che arriva andrà comunque bene, conta solo il divertimento.” Si partirà nella serata di Venerdì 13 Ottobre, uno soltanto l'impegno previsto con la “Rubbio” (7,23 km) che, corsa in notturna, potrebbe rivelarsi più selettiva di quanto previsto. La gara vera si vivrà nella giornata seguente, quella di Sabato 14 Ottobre, dove i concorrenti saranno chiamati a sfidarsi su quattro prove speciali, tutte da ripetere per due passaggi. Si aprirà la frazione con “Campo Croce” (11,24 km), passando poi a “Monte Grappa” (12,04 km), all'iconica “Valstagna” (11,84 km) ed alla ripetizione di “Rubbio”.