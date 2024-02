Zona industriale allagata dalla Dioma: «Situazione sotto controllo»

Mercoledì pomeriggio il sindaco Giacomo Possamai, accompagnato da alcuni tecnici comunali e di Amcps, ha effettuato un sopralluogo in zona industriale, nelle aree maggiormente colpite dagli allagamenti provocati dalla roggia Dioma.

Numerosi operatori delle attività produttive hanno riportato al primo cittadino la propria testimonianza sui due giorni di grande apprensione per un'emergenza che ha interessato soprattutto la rete stradale, ma anche alcuni scantinati di aziende che si sono allagati e che ora sarà necessario svuotare e pulire.

«La roggia Dioma - ha dichiarato al termine il sindaco Possamai - nelle scorse ore ci ha preoccupato in modo significativo, tanto che nel primo pomeriggio abbiamo indicato in via precauzionale di spostare i veicoli dalle strade e dai piazzali non sopraelevati dell'area. Ora la situazione della roggia è sotto controllo, anche grazie all'idrovora della protezione civile degli alpini che ha aiutato a salvaguardare le attività produttiva, lavorando incessantemente da ieri sera. Quando l'emergenza sarà passata faremo un'analisi approfondita del fenomeno relativamente nuovo per la zona industriale».