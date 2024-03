Zecchino d'oro, aperti i casting: due le tappe in Veneto

Le audizioni della manifestazione canora dedicata ai più piccoli fa tappa in Veneto. Gli aspiranti piccoli solisti potranno portare sul palco le loro doti canore il 13 e 14 aprile a Trebaseleghe (Padova) e 18 e 19 maggio a Bassano del Grappa.

Le due tappe da segnare sul calendario sono dunque sabato 13 e domenica 14 aprile l’appuntamento è al Centro commerciale Emisfero di Trebaseleghe (via Malcanton 40), in provincia di Padova; mentre sabato 18 e domenica 19 maggio sarà la volta del Centro commerciale Emisfero di Bassano del Grappa (viale A. De Gasperi 80/82), in provincia di Vicenza. Le selezioni, per tutti i bambini che vogliono provare a partecipare all’edizione 2024 dello Zecchino d’Oro, si terranno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. La partecipazione è gratuita.

Le iscrizioni ai casting possono essere effettuate fino al giovedì precedente alla specifica tappa attraverso il sito di Zecchino d'Oro, ma anche a candidature chiuse è possibile presentarsi di persona e provare a partecipare alle selezioni (in particolare tra le 17 e le 18). Per prepararsi a cantare, ogni bambino potrà scegliere il proprio brano preferito dalla playlist ufficiale del casting disponibile sul canale YouTube del Piccolo Coro dell’Antoniano, che contiene sia i classici dello Zecchino d’Oro sia i successi delle ultime edizioni.

Dall’inizio della manifestazione a oggi, sono 51 i bambini provenienti dal Veneto che hanno partecipato allo Zecchino d’Oro: l’ultima vittoria risale al 2013 ed è quella di Maria Cristina Camarda e Jacopo Golin, che con il brano Quel Secchione di Leonardo vinsero la 56° edizione, ex aequo con Due Nonni Innamorati, cantata da Nayara Benzoni, per la Lombardia.

“La manifestazione è un’esperienza speciale per i piccoli aspiranti solisti e per le loro famiglie, e certamente già il casting diventa un’occasione per entrare in contatto con altri bambini, per cantare le proprie canzoni preferite e condividere un pizzico del magico mondo dello Zecchino d'Oro”, spiega la direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano Sabrina Simoni.

“Ci piace poter continuare a raccontare e diffondere i buoni valori a tutti i bambini e alle bambine con il Piccolo Coro e con la musica. Se una voce sola si sente poco, insieme a tante altre diventa un coro”, aggiunge Fr. Giampaolo Cavalli, Direttore di Antoniano.

Il casting tour dello Zecchino d’Oro è realizzato in collaborazione con Wobinda Produzioni. I bambini che supereranno la prima fase saranno poi riascoltati dalla commissione di Antoniano, per poi entrare nella seconda fase di selezione.