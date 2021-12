X Factor, gIANMARIA chiude al secondo posto: la vittoria a Baltimora

Il giovane rapper vicentino non eguaglia Francesca Michielin ma chiude questa quindicesima edizione di X Factor al secondo posto. Nella finalissima, andata in onda giovedì sera, gIANMARIA, che partiva da favorito, ha stravolto i pronostici ed è stato battuto da Baltimora. Terzi i trevigiani Bengala Fire.

La finale di gIANMARIA è partita con il duetto con la sua coach Emma sulle note de “La nostra relazione” di Vasco Rossi. La performance è convincente e il vicentino prosegue nella sfida per la vittoria. Nella seconda manche, gIANMARIA propoine il suo best of: “Rimmel” di Francesco De Gregori, “Jenny è pazza” di Rossi e “Io sto bene” dei CCCP-Fedeli alla linea. ll pubblico da casa premia il giovane rapper che si gioca quindi la finalissima con Baltimora.

Baltimora propone "Altro" mentre gIANMARIA risponde con "Suicidi". Il pubblico premia Baltimora. Secondo gIANMARIA.