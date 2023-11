Violenza contro le donne, il Comune aderisce alla campagna “Posto occupato”

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2023 il Comune di Recoaro Terme ha scelto di aderire alla campagna “Posto occupato” raccogliendo il successivo supporto anche da parte dell’Istituto Comprensivo “Floriani” e dell’Istituto Alberghiero “Artusi”.

"I recenti fatti di cronaca confermano come si sia ancora fatto troppo poco per educare ad una corretta affettività e gestione dei rapporti sociali - spiega l'Assessore al Sociale Ilaria Sbalchiero - le fin troppe vittime di femminicidio, ma anche le donne che ogni giorno subiscono violenza in varie forme non devono ridursi a fatti di cronaca o a numeri buoni per le statistiche. Sono persone che hanno o avevano un posto nella nostra società."

La campagna, identificata da una locandina dedicata, porterà ad occupare letteralmente un posto al Teatro comunale, in biblioteca comunale, in Sala consiliare, ma anche in sala insegnanti del Comprensivo e in aula magna dell’Artusi.

Sul tema della prevenzione il Comune di Recoaro Terme, in collaborazione con quello di Valdagno ha attivato da alcuni mesi anche un servizio di Sportello Donna, un servizio rivolto alle donne italiane e straniere per la promozione del benessere e la prevenzione. Il servizio si rivolge in particolare a tutte le donne vittime di violenza (fisica, economica, psicologica o stalking) e che necessitano di ascolto o di consulenza in ambito psicologico, per problematiche di tipo legale, occupazionale o di inserimento lavorativo.

Lo sportello è gratuito ed è attivo ogni mercoledì, dalle 9.00 alle 12.00 negli spazi della Cittadella Sociale di Viale Regina Margherita 42 a Valdagno. Il venerdì a Recoaro Terme, dalle 15.00 alle 18.00 presso l’Ufficio Servizi Sociali che sorge all’interno della Residenza Giardino. Negli orari di apertura è inoltre attivo il numero di telefono +39 327 0391995.