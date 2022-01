10eLotto premia Vicenza, 100 mila euro vinti con 3 euro

Il 10eLotto premia Torrebelvicino con un 'nove' doppio numero oro ottenuto mettendo in gioco dieci numeri, che ha fruttato 100 mila euro a fronte di una giocata da 3 euro. Seguono i 20 mila euro vinti a Concesio (BS) con una giocata da 1 euro. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno già distribuito premi per un totale di oltre 55 milioni di euro.

Finisce invece a Massa (MS) la vincita più alta realizzata al Lotto nell'ultimo concorso, pari a 45 mila euro per effetto del terno 23-38-42 della ruota di Firenze, come rende noto l'agenzia Agimeg. Secondo gradino del podio per i 13.500 euro vinti a Torino, terzo posto per i 10.869 euro centrati a Monzambano (MN) con una giocata su Bari.