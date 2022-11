Vicenza si illumina di meno per il Natale, Rucco: "Le luminarie ci saranno ma ridotte in quantità e nei tempi di accensione"

Vicenza darà il via il 2 dicembre, con l'accensione della cascata di luci e del grande albero in piazza dei Signori, ad una serie di iniziative per un Natale all'insegna della tradizione, con qualche novità e, causa il caro energia, con un'illuminazione ridotta in tempi e presenza rispetto agli anni precedenti. Vengono riproposte nell'esedra di Campo Marzo la pista di ghiaccio e in piazza dei Signori la festa di Capodanno. Nelle vie principali del centro storico ritornano gli chalet in legno del Mercatino di Natale con pomeriggi di musica e animazione. I bambini potranno incontrare Babbo Natale a Palazzo Cordellina, partecipare alle letture animate nelle sedi della Biblioteca Bertoliana e, con le loro famiglie, visitare i presepi nelle chiese e in luoghi suggestivi in centro e nei quartieri. Non mancheranno numerosi appuntamenti musicali nelle chiese, nei teatri e le visite del Vicenzatour dedicate al Natale. I volontari saranno ancora una volta tra i principali protagonisti di tanti eventi solidali per dare sollievo alle persone in difficoltà raccogliendo fondi.

Per presentare il programma natalizio a Vicenza c'erano lunedì in Sala Stucchi il sindaco Francesco Rucco, l'assessore alle attività produttive e al turismo Silvio Giovine, l’assessore alle politiche sociali e alla partecipazione Marco Zocca, l’assessore alla cultura Simona Siotto, il presidente della delegazione Confcommercio di Vicenza Nicola Piccolo e Nicola Fazzini per Studioventisette organizzatore del Mercatino di Natale. "Tra pochi giorni la città si vestirà di festa per offrire a tutti calore e gioia - ha annunciato il sindaco Francesco Rucco -. Ci siamo impegnati per proporre gli allestimenti e le iniziative a cui i vicentini sono abituati: siamo finalmente usciti dal periodo buio della pandemia ma la generale crisi che stiamo attraversando ci impone il contenimento delle spese. Nonostante tutto le luminarie ci saranno, ridotte in quantità e nei tempi di accensione, ci saranno il grande albero, la pista di ghiaccio e la festa di Capodanno grazie al supporto di Confcommercio. E poi i mercatini, i concerti e i momenti di socialità sia in centro che nei quartieri grazie l'indispensabile apporto dei volontari. L'amministrazione di Vicenza con tanti altri partner che hanno deciso di supportare le proposte degli assessorati coinvolti, è felice di offrire alla città un Natale tradizionale le cui luci si accenderanno venerdì 2 dicembre alle 16.30 in piazza dei Signori dove vi invitiamo per festeggiare insieme al Coro Gospel della scuola Barolini".

Le luci a led nelle vie e nelle piazze rimarranno accese fino al 9 gennaio 2023, dalle 17 alle 22 durante la settimana, dalle 17 alle 24 nei giorni festivi e prefestivi. Il calendario di iniziative prenderà il via venerdì 2 dicembre alle 16.30 in piazza dei Signori con il coro gospel della scuola Barolini e con l'accensione della cascata luminosa in piazza dei Signori e dell'albero di Natale a cono dell’altezza di 16 metri, con passaggio a tunnel illuminato con led a luce bianco-caldo con flash bianco-freddo, una vera e propria attrazione dove scattare selfie con i propri amici. Venerdì 2 dicembre apriranno anche gli chalet in legno del Mercatino di Natale in centro storico, a disposizione fino al 6 gennaio tutti i giorni della settimana. Dal venerdì alla domenica aprirà il villaggio dell'artigianato creativo in piazza San Lorenzo dove il pomeriggio saranno proposti intrattenimenti per grandi e bambini. Il 2 aprirà anche la pista di ghiaccio con un programma di attività. A Capodanno si potrà festeggiare in piazza dei Signori a partire dalle 18. Non ho l'età propone per il Natale i mercati dell'antiquariato, l'11 dicembre, Unico, il 17 e 18 dicembre, e dell'Epifania, il 5 e 6 gennaio. Campagna amica sarà in piazza dei Signori il 4 dicembre.

Gli appuntamenti culturali prevedono la rassegna "Music for large ensemble. Tre giorni di jazz per grandi orchestre", l'8, il 9 e 10 dicembre al Teatro Astra nell'ambito di Vicenza Jazz. E poi le Messe cantate nel tempo dell'Attesa, fino al 24 dicembre, due appuntamenti guidati del VicenzaTour dedicati al Natale, il concerto Cantiamo insieme gli anni 60 al Teatro Astra con Ciccio Corona, The doc and friends (18 dicembre) e il concerto di Capodanno nella Chiesa di San Giuliano con i Musicali affetti.

Mentre Babbo Natale accoglierà i bambini dal 19 al 23 dicembre, dalle 15 alle 18 a Palazzo Cordellina.Tra gli appuntamenti solidali ci sarà Ekuò il concerto dell'avvento, il 2 dicembre al Teatro Comunale di Vicenza, Ti Dono una Canzone, artisti uniti per il volontariato vicentino il 7 dicembre al Teatro Comunale di Vicenza, "Insieme per la vita", diretta di Tva Vicenza a scopo benefico in programma l'8 dicembre.