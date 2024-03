Vicenza si conferma Comune Plastic Free

Anche quest’anno il capoluogo berico si è aggiudicato il riconoscimento dell’associazione impegnata in azioni di volontariato per la sensibilizzazione sull’inquinamento da plastica. La cerimonia, svolta sabato al teatro Carcano di Milano, ha premiato 111 Comuni, di cui 13 della Regione del Veneto. L’assessore all’ambiente Sara Baldinato, insieme alla referente vicentina dell’associazione Gaia Rovati, ha ritirato il premio a forma di tartaruga e l’attestato di virtuosità che assegna a Vicenza due tartarughe.

«Siamo molto soddisfatti di aver mantenuto, per il terzo anno consecutivo, il riconoscimento di Comune Plastic Free – sottolinea l’assessore all’ambiente Sara Baldinato -. Lo scorso settembre abbiamo rinnovato il protocollo d’intesa con la sezione vicentina dell’associazione, con la quale siamo all’opera nelle domeniche ecologiche per la pulizia dai rifiuti nei quartieri della città. Una sinergia che continuerà con l’obiettivo di rendere sempre più consapevoli i cittadini nell’utilizzo e consumo della plastica e di prenderci cura insieme del nostro territorio. Ci tengo infine a ringraziare per la loro disponibilità i tanti volontari che ogni mese partecipano, sempre più numerosi, ai clean up».