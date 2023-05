Un viaggio con la bici in solitaria per rendere omaggio ai caduti della Resistenza

È partito il 2 maggio dal suo paese per raggiungere Trieste (alla Risiera di San Sabba) e ritorno, toccando nel viaggio diverse mete. Nuova "impresa" per Giovanni Bloisi, 69enne segretario dell’Anpi di Varano Borghi, in provincia di Varese, dove su 2400 anime vi sono ben 72 iscritti all’associazione partigiani.

È passato sabato mattina per Vicenza dove lo aspettavano il segretario dell’Anpi Roberto Pellizzaro con Livio Padrin, Valter Fabris e Adriano Battagin, e il presidente di Avl Francesco Binotto. Appunamento al monumento dei X Martiri.

Il ciclista della memoria, nel suo viaggio che si concluderà il 28 maggio prossimo, ha partecipato a una media di un paio di commemorazioni al giorno come quella avvenuta al monumento del “X Martiri” di Vicenza, con punte di cinque incontri. Ben 25 giorni intensi per portare una testimonianza e tenere vivo il ricordo delle tragedie della recente storia italiana che qualcuno vorrebbe superare dimenticando.