Via Goldoni chiusa per interventi sulla linea fognaria

Fino a sabato 3 febbraio via Goldoni sarà chiusa alla circolazione veicolare. È in corso infatti un intervento di ammodernamento progressivo della rete fognaria con la sostituzione di condotte e la riparazione di alcuni tratti, allo scopo di prevenire la formazione di cedimenti stradali che già in passato hanno interessato l’area.

La presenza in loco di un importante elettrodotto in gestione a Terna e la conseguente esigenza di interrompere la fornitura elettrica per operare in sicurezza, comporta l’assegnazione di specifiche finestre temporali nelle quali intervenire. Da qui la necessità di procedere alla chiusura completa della circolazione stradale lungo l’intera via fino alla sabato 3 febbraio.

Per eventuali informazioni rimane attivo il Servizio Clienti di Viacqua al numero verde 800 154242 (dal lunedì al venerdì 8-20, sabato 8-13), mentre in caso di guasti o emergenze il Pronto Intervento risponde h24 al numero verde 800 991522.